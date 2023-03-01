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1 марта, 08:25

Узнать о вакансиях в столичном метро теперь можно с помощью проездного

В московском метро появились проездные с информацией для соискателей работы в подземке

Московский метрополитен выпустил проездные билеты "Единый", на которых указаны контакты отдела персонала, чтобы как можно больше горожан узнали о вакансиях подземки. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.

"Московский метрополитен продолжает расширяться, и мы ищем новых сотрудников. Чтобы больше пассажиров узнали о наших вакансиях, мы выпустили 200 тысяч тематических билетов "Единый". На обратной стороне проездного указаны контакты центра подбора персонала, куда может обратиться каждый, кто хочет стать частью Московского транспорта", уточнил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Фото © VK / Владислав Червонный

Фото © VK / Владислав Червонный

Купить такие билеты можно в кассах метро и в специальных автоматах. Сейчас в столичной поземке работают свыше 68 тысяч сотрудников, строительство новых станций требует привлечения дополнительных кадров, особенно не хватает машинистов. Ликсутов добавил, что о вакансиях также можно прочитать на сайте или узнать напрямую в центрах подбора персонала на станциях метро "Выставочная", "Черкизовская" и в здании Корпоративного университета на "Нагорной".

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Сегодня, 1 марта, в Москве торжественно откроют Большую кольцевую линию метрополитена. Планируется, что в мероприятии по видеосвязи примет участие президент России Владимир Путин.

Обложка ©

VK / mosmetro

Татьяна Миссуми
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