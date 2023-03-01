Узнать о вакансиях в столичном метро теперь можно с помощью проездного

Московский метрополитен выпустил проездные билеты "Единый", на которых указаны контакты отдела персонала, чтобы как можно больше горожан узнали о вакансиях подземки. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.

"Московский метрополитен продолжает расширяться, и мы ищем новых сотрудников. Чтобы больше пассажиров узнали о наших вакансиях, мы выпустили 200 тысяч тематических билетов "Единый". На обратной стороне проездного указаны контакты центра подбора персонала, куда может обратиться каждый, кто хочет стать частью Московского транспорта", — уточнил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Купить такие билеты можно в кассах метро и в специальных автоматах. Сейчас в столичной поземке работают свыше 68 тысяч сотрудников, строительство новых станций требует привлечения дополнительных кадров, особенно не хватает машинистов. Ликсутов добавил, что о вакансиях также можно прочитать на сайте или узнать напрямую в центрах подбора персонала на станциях метро "Выставочная", "Черкизовская" и в здании Корпоративного университета на "Нагорной".