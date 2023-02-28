Россияне ответили, можно ли успешно совмещать работу и учёбу

Каждый пятый (21%) россиянин считает невозможным успешное совмещение работы и учёбы. Такие результаты показало исследование портала "Работа.ру" и сервиса "Подработка", сообщает "Газета.ru".

Ещё 12% респондентов сообщили, что работать надо с оконченным образованием по специальности, а 11% заявили о необходимости сосредоточиться и получить максимум знаний от обучения.

Однако 37% опрошенных считают, что первую работу молодым россиянам нужно искать в студенческие годы — в 19–21. За трудоустройство в 16–18 лет выступили 29%, а каждый десятый ответил, что первая работа должна появиться до 16 лет. Почти четверть (24%) россиян уверены, что начинать трудовую деятельность стоит по окончании университета — после 22 лет.

Совмещение работы и учёбы — первый шаг к финансовой независимости, так считают 35% опрошенных. Ещё 35% заявили, что работа прививает ответственность. Каждый четвёртый респондент (24%) уверен, что занятость помогает качественнее управлять своим ресурсом и временем.