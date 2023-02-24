В Екатеринбурге и Челябинске женщины стали чаще искать работу в IT и логистике

В Екатеринбурге и Челябинске в 2022 году увеличилось число резюме от женщин в сферах транспорта, IT и строительства. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на исследование "Авито.Работы".

Число женщин-соискателей сильнее всего выросло в транспортно-логистической отрасли — на 54% в сравнении с прошлым годом. Так, в Екатеринбурге девушки интересовались вакансиями водителей на 24% чаще, а в Челябинске — на 76%. В сфере IT количество женских резюме увеличилось на 38%.

"В начале года профессиональное удостоверение получила первая в России женщина по специальности машинист поезда дальнего следования. Это лишний раз подтверждает, что рынок труда становится гораздо более открытым и предлагает большой выбор возможностей трудоустройства для самых разных социальных групп", — отметил управляющий директор "Авито.Работы" Артём Кумпель.

Кроме того, в Екатеринбурге в строительной сфере стало на 45% больше резюме от женщин. В Челябинске — на 53%.