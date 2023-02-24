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24 февраля, 16:37

В Екатеринбурге и Челябинске женщины стали чаще искать работу в IT и логистике

В Екатеринбурге и Челябинске в 2022 году увеличилось число резюме от женщин в сферах транспорта, IT и строительства. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на исследование "Авито.Работы".

Число женщин-соискателей сильнее всего выросло в транспортно-логистической отрасли — на 54% в сравнении с прошлым годом. Так, в Екатеринбурге девушки интересовались вакансиями водителей на 24% чаще, а в Челябинске — на 76%. В сфере IT количество женских резюме увеличилось на 38%.

"В начале года профессиональное удостоверение получила первая в России женщина по специальности машинист поезда дальнего следования. Это лишний раз подтверждает, что рынок труда становится гораздо более открытым и предлагает большой выбор возможностей трудоустройства для самых разных социальных групп", — отметил управляющий директор "Авито.Работы" Артём Кумпель.

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Кроме того, в Екатеринбурге в строительной сфере стало на 45% больше резюме от женщин. В Челябинске — на 53%.

Ранее Лайф писал, что россияне тратят на переписку с коллегами в чатах 21% рабочих часов. Причём у женщин такое общение занимает на четверть больше времени, чем у мужчин.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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