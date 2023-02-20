Россиянки проводят больше времени в рабочих чатах, чем мужчины

Россияне тратят на переписку с коллегами в чатах 21% рабочего времени. Причём у женщин виртуальное общение занимает на четверть больше времени в отличие от мужчин, пишет "Газета.ru".

Согласно опросу сервиса по поиску работы Superjob, россиянки общаются в мессенджерах 24% времени, тогда как мужчины тратят на это лишь 19%. При этом у каждой десятой сотрудницы общение с коллегами занимает более половины рабочего времени.

Также эксперты выяснили, что для решения и обсуждения рабочих вопросов в январе 2022 года каждая вторая компания использовала только общедоступные бесплатные сервисы, например WhatsApp, Viber и Telegram, а сотрудники 8% организаций общались в корпоративных приложениях. При этом в трёх из десяти организаций использовали и те и другие.

На сегодняшний день компаний, которые используют только общие мессенджеры, стало меньше (44%), а организаций, чьи работники общаются в общедоступных и корпоративных сервисах, — больше (38%). При этом количество предприятий, где персонал может переписываться в корпоративных чатах, осталось почти неизменным (7%). Как считают эксперты, бизнес переходит на закрытые и защищённые каналы рабочей коммуникации, однако работники пока пользуются ими наравне с общедоступными.