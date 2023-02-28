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28 февраля, 12:28

Путин примет участие в открытии БКЛ в Москве 1 марта

Президент России Владимир Путин 1 марта в режиме видеосвязи примет участие в открытии Большой кольцевой линии Московского метро. На церемонии также будут присутствовать мэр столицы Сергей Собянин, сотрудники метрополитена и специалисты, принимавшие участие в стройке.

В подземке начнут работу последние 9 станций линии: "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская". Масштабная стройка стала крупнейшей в России и одной из таких в мире за последние десятилетия: рабочие проложили 70 километров линий, а также возвели 31 станцию и 3 электродепо.

Завершение Большого кольца улучшит транспортное обслуживание 34 районов столицы, в которых проживают 3,3 миллиона человек. Ожидается, что на некоторых маршрутах это поможет ежедневно экономить до 35-45 минут.

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Напомним, 7 февраля Сергей Собянин докладывал Владимиру Путину о полной готовности Большого кольца. По словам градоначальника, открытие поможет снять часть нагрузки с наземного транспорта и станет серьёзным подспорьем для развития метро.

Обложка ©

kremlin.ru

Матвей Константинов
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