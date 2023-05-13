Участники Книжного салона в Петербурге смогут написать рассказ с помощью ИИ

Одна из площадок Книжного салона, который пройдёт на следующей неделе на Дворцовой площади в Петербурге, будет посвящена искусственному интеллекту (ИИ). Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимира Рябовола.

Как он указал, пространство салона станет целой экосистемой, в которой акцент будет сделан на технологиях. Это будет реализовано через ряд мультимедийных инсталляций. Благодаря ИИ можно будет получить свой портрет и распечатать его на бланке Книжного салона. Также площадка с искусственным интеллектом поможет гражданам написать свой рассказ, начав его с определённых слов и смыслов.

Рядом с городком Книжного салона откроется общественное пространство, украшенное гигантским абажуром с прикреплённым к нему почтовым ящиком, а также фотозоной и зоной отдыха. По словам Рябовола, все желающие смогут отправить почтовую открытку в любой уголок России.