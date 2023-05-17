Мексиканский этнический ансамбль сыграет петербуржцам музыку на челюсти осла

В Северной столице с 17 мая по 1 июля пройдёт XXI Международный музыкальный фестиваль "Вселенная звука", на котором выступят коллективы из самых разных регионов России, а также из Индии, Ирана, Монголии, Мексики, Боливии и Филиппин. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Афиша выступления коллективов из Мексики и Ирана. Афиша © Телеканал "Санкт-Петербург"

В частности, 19 мая жители и гости города смогут посетить программу "Ритмы цивилизации майя" в исполнении мексиканского ансамбля ударных инструментов оркестра имени Карлоса Чавеса. Они сыграют мелодии коренных народов Центральной Америки и также произведения известных композиторов Мексики и Кубы.

Среди используемых ими инструментов — айотль — панцирь черепахи, звуки из которого извлекаются посредством ударов или скребков. Также посетители услышат другой неизвестный отечественному уху инструмент — караколь, созданный из раковины морского моллюска. Однако самым необычным музыкальным открытием концерта окажется кейхада де буро — ударный инструмент, изготовленный из челюсти осла.

Другим этническим коллективом, заявленным на фестивале, станет иранский "Эти четыре человека", который выступит 21 мая. Хосейн Нуршарг и виртуозы-инструменталисты Сияваш Валипур (сантур), Алиреза Дарьяи (каманче), Марьям Ходабахш (уд) и Негар Эзази (ударные) познакомят жителей Северной столицы с искусством иранского классического пения и музыки.

Несмотря на прошедшие тысячелетия, иранская музыка продолжает сохранять и питать национальную культуру, не отказываясь от своих древних основ и не устаревая. Она отражает и воплощает в себе взгляд на мир иранского народа, его историю, идеалы и ценности.

Концерты пройдут на сцене Московской консерватории, в Российском институте истории искусств, а также на основной площадке "Петербург-концерта" — в Екатерининском собрании.