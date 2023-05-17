Pharaoh и Хабиб выступят на фестивале в честь 320-летия Петербурга

В Санкт-Петербурге 28 мая пройдёт очередной фестиваль "Петровские ассамблеи". Впервые он состоялся в 2022 году, тогда Северная столица отмечала 350-летие императора Петра Великого. В этом году мероприятие пройдёт под названием "Петровские ассамблеи 3.2.0" — в честь 320-летнего юбилея города.

На фестивале выступят популярнейшие исполнители новой волны — Хабиб, Ваня Дмитриенко, Pharaoh, "Три дня дождя" и другие. Для них на "Газпром-арене" возвели специальную сцену, её высота — 28 метров. На этот вечер стадион станет огромной площадкой для танцев с самой современной концертной аппаратурой.

"В 2022 году при заполненных трибунах "Газпром-арены" самые известные молодые артисты зажигали вместе с двумя тысячами профессиональных танцоров из городских танцевальных коллективов. Над ареной летали надувные Ростральные колонны и сфинксы, окрашенные в яркие неоновые цвета, гигантский экран над сценой поддерживали разноцветные атланты в футбольных шортах, а ведущие праздника интересно рассказывали об истории города и его достопримечательностях", — поделился воспоминаниями сценограф и театральный режиссёр Виктор Крамер, один из создателей первых "Ассамблей", его слова приводит газета "Петербургский дневник".

Он добавил, что ему хотелось бы видеть молодёжь вовлечённой в празднование Дня города и в этом очень помогло содействие Комитета по культуре. Режиссёр рассчитывает провести праздник на таком уровне, который смог бы впечатлить и "самого Петра Первого", знавшего толк в хороших гуляньях.

Начало фестиваля запланировано на 16:30 28 мая, в это время гостей "Петровских ассамблей" начнут пускать на стадион, а основная часть стартует в 18:00, когда на сцену выйдут музыканты и диджеи.