Авраам Руссо вновь оказался в больнице

Певец Авраам Руссо прошёл обследование в одной из московских клиник после неудачной операции. Об этом рассказал исполнитель в беседе с газетой Kp.ru.

По его словам, в прошлом году он перенёс тяжёлую операцию по шунтированию вены. Вмешательство потребовалось для того, чтобы восстановить циркуляцию крови. Во время операции врачи соединили две вены в обход заблокированного участка.

"Никто не хотел браться за такую сложную операцию и давать какие-либо гарантии. Но нашёлся один врач, который согласился на операцию. Правда, после вмешательства доктор мне сказал, что считает прошедшую операцию неудачной", — рассказал Руссо.

В результате, добавил певец, ему пришлось продолжить лечение, то есть соблюдать рекомендации медиков, сидеть на диете, а также вести активный образ жизни. Во время обследования врачи увидели, что после операции вена функционирует и воспаление ушло. Медики назвали это чудом. Руссо отметил, что сейчас чувствует себя намного лучше.

Авраам Руссо также поделился, что решился на шунтирование вены после беседы с профессором во время съёмок для телепрограммы НТВ "Секрет на миллион". Доктор тогда ему рассказал о возможности улучшить состояние здоровья.