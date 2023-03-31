Авраам Руссо вновь оказался в больнице
Певец Авраам Руссо попал в больницу после неудачной операции по шунтированию вены
Певец Авраам Руссо. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Певец Авраам Руссо прошёл обследование в одной из московских клиник после неудачной операции. Об этом рассказал исполнитель в беседе с газетой Kp.ru.
По его словам, в прошлом году он перенёс тяжёлую операцию по шунтированию вены. Вмешательство потребовалось для того, чтобы восстановить циркуляцию крови. Во время операции врачи соединили две вены в обход заблокированного участка.
"Никто не хотел браться за такую сложную операцию и давать какие-либо гарантии. Но нашёлся один врач, который согласился на операцию. Правда, после вмешательства доктор мне сказал, что считает прошедшую операцию неудачной", — рассказал Руссо.
В результате, добавил певец, ему пришлось продолжить лечение, то есть соблюдать рекомендации медиков, сидеть на диете, а также вести активный образ жизни. Во время обследования врачи увидели, что после операции вена функционирует и воспаление ушло. Медики назвали это чудом. Руссо отметил, что сейчас чувствует себя намного лучше.
Авраам Руссо также поделился, что решился на шунтирование вены после беседы с профессором во время съёмок для телепрограммы НТВ "Секрет на миллион". Доктор тогда ему рассказал о возможности улучшить состояние здоровья.
Ранее Лайф писал, что Хамовнический суд Москвы вынес приговор двум исполнителям покушения на певца Авраама Руссо, которое произошло 16 лет назад. Виталий Джуру и Алексей Трясников получили 9 и 12 лет колонии строгого режима соответственно. В деле фигурировал ещё один человек — Михаил Демкин, но он скончался, будучи под арестом, ещё в 2014 году. Следствие установило, что организатором покушения на Руссо стал предприниматель Тельман Исмаилов, который находится в международном розыске. Адвокат певца заявил, что он и Руссо полностью довольны решением суда.