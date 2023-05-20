"Точно не рубаха-парень": Актриса рассказала, каким был в жизни сыгравший Штирлица Вячеслав Тихонов

Советский и российский актёр кино и озвучивания, народный артист СССР Вячеслав Тихонов при жизни был закрытым человеком. Об этом рассказала актриса Ольга Остроумова.

Остроумова дебютировала как актриса в фильме "Доживём до понедельника", снятом 55 лет назад. В картине она сыграла ученицу девятого класса советской средней школы Риту Черкасову, а роль её учителя Ильи Семёновича Мельникова исполнил Тихонов. По воспоминаниям женщины, она была счастлива работать над одним проектом с народным артистом СССР.

"Он точно не был рубаха-парень. Тихонов был достаточно закрытый человек, даже замкнутый. Я его очень понимаю: я сама такой же человек в обычной жизни", — поделилась Остроумова в беседе с "Аргументами и фактами".

Вячеслав Васильевич Тихонов родился 8 февраля 1928 года в Павловском Посаде Московской губернии. Наибольшую известность ему принесла роль разведчика Исаева — Штирлица — в 12-серийном телефильме "Семнадцать мгновений весны", снятом в 1973 году. Артист умер 4 декабря 2009-го.