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20 мая, 08:38

"Точно не рубаха-парень": Актриса рассказала, каким был в жизни сыгравший Штирлица Вячеслав Тихонов

Актриса Остроумова назвала замкнутым народного артиста СССР Вячеслава Тихонова

<p>Вячеслав Тихонов в роли Штирлица. Кадр © "Семнадцать мгновений весны". Режиссёр Татьяна Лиознова, сценарист Юлиан Семёнов / Кинопоиск </p>

Вячеслав Тихонов в роли Штирлица. Кадр © "Семнадцать мгновений весны". Режиссёр Татьяна Лиознова, сценарист Юлиан Семёнов / Кинопоиск

Советский и российский актёр кино и озвучивания, народный артист СССР Вячеслав Тихонов при жизни был закрытым человеком. Об этом рассказала актриса Ольга Остроумова.

Остроумова дебютировала как актриса в фильме "Доживём до понедельника", снятом 55 лет назад. В картине она сыграла ученицу девятого класса советской средней школы Риту Черкасову, а роль её учителя Ильи Семёновича Мельникова исполнил Тихонов. По воспоминаниям женщины, она была счастлива работать над одним проектом с народным артистом СССР.

"Он точно не был рубаха-парень. Тихонов был достаточно закрытый человек, даже замкнутый. Я его очень понимаю: я сама такой же человек в обычной жизни", — поделилась Остроумова в беседе с "Аргументами и фактами".

Вячеслав Васильевич Тихонов родился 8 февраля 1928 года в Павловском Посаде Московской губернии. Наибольшую известность ему принесла роль разведчика Исаева — Штирлица — в 12-серийном телефильме "Семнадцать мгновений весны", снятом в 1973 году. Артист умер 4 декабря 2009-го.

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Ранее общество "Знание" провело просветительский марафон в честь 95-го юбилея с момента рождения народного артиста СССР Вячеслава Тихонова. В тот же день отмечалось пятидесятилетие со дня выхода картины "Семнадцать мгновений весны" в прокат.

Светлана Оперук
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