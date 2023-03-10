"17 мгновений": Общество "Знание" провело марафон к юбилею легендарного Вячеслава Тихонова

Сегодня, 10 марта, Российское общество "Знание" при поддержке Службы внешней разведки провело просветительский марафон "17 мгновений" в честь 95-го юбилея с момента рождения народного артиста СССР Вячеслава Тихонова, наиболее известного отечественному зрителю по роли разведчика Штирлица в фильме "Семнадцать мгновений весны". Кроме того, в этот день отмечается 50 лет со дня выхода кинокартины в прокат.

По словам директора "Знания" Максима Древаля, именно образ Штирлица повысил престиж службы во внешней разведке. Тихонов сыграл его так достоверно, что многие современники действительно поверили в существование персонажа. Кроме того, в целях дальнейшей популяризации профессии среди молодёжи "Знание" и СВР работают над циклом фильмов о ряде подвигов её представителей.

"Совсем скоро появится цикл фильмов "Немыслимое", в которых мы расскажем несколько историй о выдающихся подвигах наших разведчиков. Особенно ценно, что в этих фильмах будут использованы документальные архивные материалы, которые нам предоставила Служба внешней разведки", — рассказал он.

Всего планируется выпустить 12 фильмов по 26 минут, материалы для которых предоставит пресс-бюро СВР. Затронет проект несколько периодов: Великую Отечественную войну, холодную войну и 90-е годы. Их будут показывать на площадках общества "Знание", а некоторые — в кинозалах и на фестивалях.

Также на мероприятии выступила Анна Тихонова — дочь народного артиста, президент Фонда патриотического воспитания имени В.В. Тихонова и президент международного кинофестиваля "17 мгновений". По её словам, продолжение легендарной картины до сих пор никто не решается снять, так как все понимают, насколько высоко задрана планка.

"Это отличие нашего кинематографа. У нас другая методика, в отличие от Голливуда. Мы ответственно подходим к кино. А не штампуем", — добавила она.

В свою очередь, руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов заявил о важности "Семнадцати мгновений" для действующих разведчиков. По его словам, находящиеся за рубежом на "нелегальном положении" сотрудники ведомства часто хотят почувствовать связь с Родиной и, видя кинокартину, "роняют скупые слёзы".

В мероприятии приняли участие и ряд других спикеров. К примеру, ветеран СВР, артист балета, заместитель художественного руководителя Большого театра СССР Семён Кауфман рассказал участникам, как оказывал содействие КГБ по разведывательной и контрразведывательной деятельности. А президент "Национальной портретной галереи" Александр Осипов вручил семье Тихонова его золотой портрет.