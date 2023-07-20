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20 июля, 15:30
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Звёздные неудачники: Каким знакам зодиака по жизни больше всего не везёт

Одни привыкли во всём полагаться на удачу, а другие претерпевают терния собственными стараниями и упорством. Рассказываем, каких представителей зодиакального круга фортуна недолюбливает.

Некоторых людей так и хочется назвать баловнями судьбы. А вот другим, как бы они ни старались, благоволение фортуны завоевать не удаётся. Оказывается, госпожа Удача действительно имеет своих любимчиков. И далеко не всем повезло оказаться в их числе. Какие знаки зодиака не родились под счастливой звездой и теперь всего должны добиваться сами?

1. Знак зодиака Козерог (23 декабря – 20 января)

Как часто везёт рождённым под знаком зодиака Козерог? Фото © Shutterstock

Как часто везёт рождённым под знаком зодиака Козерог? Фото © Shutterstock

Люди по знаку зодиака Козерог не надеются на удачу никогда, так как абсолютно не видят в этом смысла. Их везение настолько мало и ничтожно, что заметить его просто нереально. Даже если звёзды и сложатся в их пользу, представители знака зодиака Козерог всё равно будут уверены, что всего добились собственным трудом и упорством. Ведь отчасти так оно и будет. Чтобы людям хоть немного повезло, прежде они сами должны выложиться на полную. А как такую удачу не воспринять за личное достижение?

2. Знак зодиака Весы (24 сентября 23 октября)

Как благодарят удачу носители знака зодиака Весы? Фото © Shutterstock

Как благодарят удачу носители знака зодиака Весы? Фото © Shutterstock

Рождённых под знаком зодиака Весы фортуна балует настолько редко, что каждое даже малое событие для них всё равно что праздник, который непременно следует отметить. Люди готовы накрывать пышные застолья и благодарить судьбу за любую мелкую благосклонность. Вот только избирательная и придирчивая леди Удача почему-то предпочитает обходить знак зодиака Весы стороной, несмотря на все его усилия.

3. Знак зодиака Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Почему не везёт знаку зодиака Рыбы? Фото © Shutterstock

Почему не везёт знаку зодиака Рыбы? Фото © Shutterstock

Почётное третье место в этом антирейтинге занимают носители знака зодиака Рыбы. Они уже давно смирились с простой житейской истиной: если дома тишь да гладь, значит, на работе всё валится из рук. А если хоть немного повезёт в карьерных вопросах, так начнутся разлады и скандалы в семье. Живя по такому принципу, представители знака зодиака Рыбы порой сами навлекают на себя неудачи, ведь уже давно известно, как сильно может меняться судьба в зависимости от наших желаний и убеждений. Однако разуверить Рыб ещё никому не удавалось.

4. Знак зодиака Дева (22 августа – 23 сентября)

Какое отношение к везению у знака зодиака Дева? Фото © Shutterstock

Какое отношение к везению у знака зодиака Дева? Фото © Shutterstock

Знак зодиака Дева не столько не признаёт удачу, сколько сознательно отказывается от неё. Такие личности верят только в самих себя и твёрдо убеждены, что упорным трудом и тщательно продуманным планом можно добиться желанного успеха. Конечно, это не значит, что везение никогда им не улыбается. Однако стоит случиться чему-то подобному, представители знака зодиака Дева тут же найдут происходящему рациональное объяснение.

5. Знак зодиака Рак (22 июня – 22 июля)

Когда везёт знаку зодиака Рак и почему их отталкивает фортуна? Фото © Shutterstock

Когда везёт знаку зодиака Рак и почему их отталкивает фортуна? Фото © Shutterstock

Представители знака зодиака Рак в удачу предпочитают не верить. А потому, если им слегка повезёт, они тут же настораживаются и ждут подвоха. Так и сама госпожа Фортуна предпочитает сторониться подобных личностей, ведь должного уважения и радости от подаренного успеха никто не получит. Однако изредка везение всё же приходит в гости к рождённым под знаком зодиака Рак. И, как правило, в самое нужное время.

Ранее Лайф рассказывал, какие знаки зодиака считаются лучшими отцами. Каждая женщина ищет для себя не только идеального партнёра, но и достойного папу будущих детей. Астрология подсказывает, в сторону мужчин с какими знаками зодиака стоит смотреть, если хотите доброго и заботливого отца.

Непригодны для любви: Знаки зодиака, которые оказываются главными токсиками в отношениях

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Екатерина Селиванова
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