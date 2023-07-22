Губят жизнь, а не спасают: Какие камни-обереги опасны для разных знаков зодиака
Считается, что кристаллы обладают энергетикой, помогающей людям. Но мало кто предупреждает, что среди камней есть такие, что скорее вам навредят. В материале ниже собрали пять примеров.
Кристаллы могут добавить красоты, элегантности и даже дополнительной энергии в жизнь владельца. Но есть камни, которые, по мнению экспертов, могут привести к беде, если вы не знаете, как их правильно использовать. Рассказываем, с какими минералами не стоит иметь дело именно вам, исходя из знака зодиака.
Камни-обереги огненных знаков зодиака
Какие камни стоит избегать огненным знакам зодиака — Овну, Льву, Стрельцу? Фото © Shutterstock
- Знаку зодиака Овен свойственны неусидчивость и буйство, что часто может раздражать окружающих. Но эти качества могут быть усилены ношением таких камней, как опал или лазурит.
- Обладатели знака зодиака Лев славятся своей решительностью, но уверенность в себе у Львиц могут пошатнуть бирюза или лазурит.
- Рождённым под знаком зодиака Стрелец не стоит носить украшения с агатом, жемчугом или тигровым глазом. Эти камни могут забрать всю энергию, которую люди обычно тратят на новые подвиги.
Какие кристаллы не подходят знакам зодиака земной стихии
Какие камни могут навредить знакам зодиака Телец, Дева, Козерог? Фото © Shutterstock
- Для обладателей знака зодиака Телец важно заботиться о себе, но носить украшения с топазом или аквамарином следует с осторожностью, так как они могут нанести вред ментальному здоровью.
- Внутренняя гармония для Дев очень важна. Поэтому представителям этого знака зодиака не стоит носить изумруд или аквамарин. Эти камни могут привнести беспорядок и хаос в их уютный мир.
- Рождённые под знаком зодиака Козерог отличаются умом и трезвой оценкой ситуации. Но энергия жемчуга или аквамарина может выбить из колеи даже тех, кто прочно стоит на ногах.
Знаки зодиака воздушной стихии — какие драгоценности нельзя
Как камни влияют на энергию человека в зависимости от знака зодиака Близнецы, Весы, Водолей? Фото © Shutterstock
- Люди, кто по знаку зодиака Близнецы, всегда находятся в поиске новых приключений. Но изумруд и кварц могут значительно уменьшить их внутренние силы.
- У Весов знаменитое умиротворение. Вот только ношение рубина или аквамарина может расшатать все внутренние устои этого знака.
- Носители знака зодиака Водолей — свободолюбивые личности, порой становящиеся заложниками собственных эмоций. Им стоит остерегаться украшений с янтарём и топазом.
Водные знаки зодиака: камни-обереги и запретные кристаллы
Какие обереги нельзя носить знакам зодиака стихии Воды — Раку, Скорпиону, Рыбам? Фото © Shutterstock
- Раки, как пишет Пятый канал, должны избегать тигрового глаза, турмалина и бирюзы. Эти камни-обереги могут забрать их позитивный взгляд на мир.
- Обладатели знака зодиака Скорпион очень харизматичны и активны. Но изумруд и агат непременно разрушат их потенциал.
- Носители знака зодиака Рыбы капризны и сильны одновременно, и, чтобы сохранять баланс, им стоит воздержаться от ношения граната и нефрита.
Уже никто не ставит под сомнение, что камни могут влиять на настроение и энергию людей… Особенно тех, кто верит в астрологию и знаки зодиака. Так что носить украшения следует осознанно и с учётом своих индивидуальных потребностей.
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