Губят жизнь, а не спасают: Какие камни-обереги опасны для разных знаков зодиака

Кристаллы могут добавить красоты, элегантности и даже дополнительной энергии в жизнь владельца. Но есть камни, которые, по мнению экспертов, могут привести к беде, если вы не знаете, как их правильно использовать. Рассказываем, с какими минералами не стоит иметь дело именно вам, исходя из знака зодиака.