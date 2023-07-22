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22 июля, 05:00

10 фото из съёмных квартир, после которых понятно, почему хозяева не сдают своё жильё кому угодно

Все, кто когда-либо сталкивался со съёмом квартиры, жаловались, какие строгие правила устанавливают владельцы жилья. Но стоит войти в положение, ведь иногда именно "лендлорды" оказываются в невыгодном положении. Собрали десять фотопримеров.

"На выселение этого жильца ушло полгода. Его адвокат обратился ко мне с ходатайством о возврате залога за возмещение ущерба", — FastConstant.

Фото © Reddit / FastConstant

Фото © Reddit / FastConstant

"Так вот куда уходили деньги жильца на аренду. Ужасно, но в то же время впечатляет", — Vermillion_Crab.

Фото © Reddit / Vermillion_Crab

Фото © Reddit / Vermillion_Crab

"А потом они ещё спрашивают, почему депозит такой большой", — That-One-Red-Head.

Фото © Reddit / That-One-Red-Head

Фото © Reddit / That-One-Red-Head

"Арендаторы говорят, что это естественный износ. А вы что думаете?" SweetnessBaby.

Фото © Reddit

Фото © Reddit

"Арендатор случайно устроил пожар на кухне. Плита, вытяжка, часть шкафа повреждены. Стены тоже все в гари", — tuhbggjj.

Фото © Reddit / tuhbggjj

Фото © Reddit / tuhbggjj

"Как думаете, возвращать им депозит после того, как они мне весь пол поцарапали?" StranzVanWaldenburg.

Фото © Reddit / StranzVanWaldenburg

Фото © Reddit / StranzVanWaldenburg

"Мои предыдущие жильцы, которых пришлось выселять, разгромили дом — ущерба на 60 тысяч долларов", — NeedTeddy.

Фото © Reddit / NeedTeddy

Фото © Reddit / NeedTeddy

"Арендаторы разрушили мой дом. Я не могу придумать ни единого способа решить эту проблему, который не закончится подачей заявления о банкротстве", — trapskatch.

Фото © Reddit / trapskatch

Фото © Reddit / trapskatch

"Небольшое напоминание, чем может обернуться решение доверять своим "друзьям" и не устраивать регулярные инспекции", — fireguy-dan.

Фото © Reddit / fireguy-dan

Фото © Reddit / fireguy-dan

"Арендаторы съехали, и вот какой сюрприз мы нашли. Это то, что они оставили после себя", — Brookexo88.

Фото © Reddit / Brookexo88

Фото © Reddit / Brookexo88

Триумф или провал: Нумеролог "прочитала" судьбу русского Серкана Болата и вынесла Волкову шокирующий вердикт

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Reddit / FastConstant, NeedTeddy

Сергей Трофимов
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