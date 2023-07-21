"Примеряю платье": Бузова призналась, что влюбилась и забронировала отель под свадьбу

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала поклонникам о том, что влюблена и планирует свадьбу. Звезда сообщила у себя в социальных сетях, что влюбилась с первого сообщения.

"Я примеряю свадебное платье, как только он мне написал "Привет". Я уже представляю, сколько у нас детей и какой он папа. Это делают многие, и, кстати, парни такие же. И не надо это отрицать. Я знаю, где будет моя свадьба! Я даже забронировала отель", — призналась Бузова.

Артистка заметила также, что, выбирая себе мужчин, отдаёт приоритет поступкам, а не внешности, ведь у некоторых глаза, в которых "можно утонуть", а у кого-то очень красивые руки. Больше всего, по признанию Бузовой, в мужчинах её привлекают ум и честность, а отторжение вызывают ложь и "грязь".