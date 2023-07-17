"Залетает в мою солнечную систему": Дорохов раскрыл правду о публичном поцелуе с Бузовой
Дорохов признался, что поцелуй с Бузовой в шоу "Однажды в России" был спонтанным
Поцелуй между Ольгой Бузовой и Денисом Дороховым на шоу "Однажды в России" не был запланирован. Об этом сам комик рассказал в программе "Шоу Воли".
"Мы репетировали и не должны были целоваться, Оля сама подставилась. Она должна была приблизиться просто близко, тут смотрю, она залетает в мою солнечную систему, думаю: "А чё нет-то?" — сказал Дорохов.
Комик добавил, что его супруга Эльвира после этого поцелуя не стала устраивать ему разборок.
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Сам поцелуй произошёл в ноябре 2022 года. По сюжету на съёмках юмористического шоу "Однажды в России" Ольга Бузова должна была соблазнить Дениса Дорохова. Когда они оказались близко, комик поцеловал артистку.
Ранее Лайф писал, что Бузова ушла "с камнями за пазухой" после посещения Горного университета в Екатеринбурге. Певица прилетела туда в рамках проекта по популяризации науки среди студентов.