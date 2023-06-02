Бузова ушла "с камнями за пазухой" после посещения Горного университета на Урале

В Екатеринбурге Ольге Бузовой подарили уникальный самоцвет райизит, открытый в 2019 году. Певица прилетела в город в рамках проекта по популяризации науки среди студентов. Об этом пишет URA.ru.

"Мы подарили Ольге Бузовой райизит — этот камень экспедиция нашего университета открыла на Ямале в 2019 году в массиве Рай-Из. Один из больших образцов райизита стоит в резиденции губернатора ЯНАО, второй — в центре Салехарда", — рассказал руководитель Уральского центра камня Горного университета Фират Нурмухаметов.

Он отметил, что это поделочный камень, способный менять цвет от фиолетового до розового в зависимости от освещения. Также Бузовой вручили и другие самоцветы: родонит, агат-переливт, пегматит. Артистка призналась, что окончила географический факультет СПбГУ, поэтому очень впечатлена подарком.

Нурмухаметов добавил, что певица действительно пришла в восторг от красоты камней и даже забыла про камеры. По его словам, гостья ушла со встречи "с камнями за пазухой" и тёплыми впечатлениями от визита на Урал.