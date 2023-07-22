14 звёздных сестёр, о которых незаслуженно все резко забыли

У звёзд даже родственники под стать, но они часто остаются в тени. Хотя порой кажется, что вполне могли бы заменить "оригинал". Знакомьтесь: те самые сёстры, на которых так и хочется положить глаз. Почему все так редко про них вспоминают?

Анна — сестра Ольги Бузовой

Анна — сестра Ольги Бузовой (справа). Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annabuzova

Анна младше Ольги на два года. Её звёздная карьера тоже начиналась в "Доме-2", но девушка покинула проект спустя всего месяц. Сейчас она управляет салоном красоты и ведёт блог. Сёстры считают друг друга лучшими подругами.

Кортни, Хлоя, Кендалл и Кайли — сёстры Ким Кардашьян

Сёстры Кардашьян – Дженнер слева направо: Хлоя, Ким, мама Крис, Кортни, Кайли и Кендалл. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimkardashian

Ким стала самой яркой звездой из семейства Кардашьян, но остальные сёстры тоже не лыком шиты. Кортни и Хлоя активно снимаются на ТВ и в рекламе и управляют бизнесами. Младшие — Кендалл и Кайли — фотомодели и кумиры соцсетей.

Джейми Линн — сестра Бритни Спирс

Бритни Спирс и Джейми Линн. Фото © Getty Images / KMazur / WireImage

У сестёр Спирс сложные отношения. В течение 13 лет Бритни жила под опекой отца, и её младшая сестра, по словам певицы, никак её не поддерживала. Джейми Линн тоже работает в шоу-бизнесе. Несмотря на ссоры с Бритни, она не теряет надежды поладить с близкой родственницей.

Татьяна — сестра Ирины Шейк

Ирина Шейк и Татьяна Шейк. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irinashayk

У Татьяны тоже яркая внешность, но занимается она совсем не модельным бизнесом. Сестра Ирины Шейк живёт в России и разводит собак — и нисколько не завидует своей гораздо более знаменитой родственнице. У девушек очень тёплые отношения: Таня — мать троих детей и одну из своих дочерей она назвала в честь сестры.

Линда — сестра Дженнифер Лопес

Дженнифер и Линда Лопес. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lyndalopez08

Сестра Джей Ло работает на популярной американской радиостанции WCBS-AM. И занимается этим вполне успешно: за профессиональные достижения ей даже вручили премию "Эмми". В личной жизни у неё тоже всё хорошо — девушка замужем и воспитывает дочь.

Наталья — сестра Жанны Фриске

Наталья Фриске. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / friske_natalia

Наталья младше Жанны на 12 лет. Она так похожа на старшую сестру, что даже подменяла её в группе "Блестящие", когда та начала сольную карьеру. Певицей Наталья поработала всего несколько месяцев, а потом стала мастером по перманентному макияжу. У девушки есть дочь Луна, которую она воспитывает в одиночку.

Джиджи — сестра Беллы Хадид

Джиджи и Белла Хадид. Фото © ТАСС / IMAGO / MediaPunch

Джиджи не так хорошо известна широкой публике, как её звёздная сестра, хотя они обе работают высокооплачиваемыми моделями. Между ними всего год разницы, поэтому девушки тесно общаются и часто появляются вместе на подиумах и вечеринках.

Карина — сестра Кристины Асмус

Карина и Кристина Асмус. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asmuskristina

Карина на четыре года младше Кристины. В отличие от сестры, она стала не актрисой, а спортсменкой: у девушки звание мастера спорта международного класса по гимнастике. Сейчас Карина работает фитнес-тренером и иногда помогает Кристине на съёмках. Карина так похожа на сестру, что некоторые считают их близняшками.

Пиппа — сестра Кейт Миддлтон

Пиппа и Кейт Миддлтон. Фото © Getty Images / Clive Brunskill

Пиппа на два года младше герцогини Кембриджской и очень близка с сестрой. За пределами Британии её мало кто знает, но на родине Пиппу, как и саму Кейт, просто обожают. Девушка замужем за бизнесменом Джеймсом Мэттьюзом, от которого у неё двое детей.

Валентина — сестра Анастасии Решетовой

Валентина Решетова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / reshetvalya

У "первой вице-мисс Россия – 2014" и экс-возлюбленной рэпера Тимати есть младшая сестра Валя. Она помогает Анастасии с её проектами и с удовольствием нянчится с племянником. Девушка не любит публичность, поэтому её редко можно увидеть на светских тусовках.

Дженнифер — сестра Натальи Водяновой

Дженнифер и Наталья Водяновы. Фото © Getty Images / WireImage / Dominique Charriau