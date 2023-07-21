Николая Дроздова выписали из больницы
"Звезда": Телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы и прописали диету
Николая Дроздова выписали из больницы. Об этом рассказал композитор Дмитрий Дунаев. По его словам, ведущий программы "В мире животных" находится дома и некоторое время должен будет соблюдать диету.
"Всё хорошо, 18-го числа его выписали из больницы, сейчас он находится дома со своей любимой супругой [Татьяной]. Ему прописали определённую диету", — сказал Дунаев в разговоре с телеканалом "Звезда".
Напомним, 14 июля стало известно о госпитализации Николая Дроздова. Среди предполагаемых причин назывались воспаление внутренних органов, отравление и плановое лечение "для глаз". Сам 86-летний телеведущий позже рассказал, что у него диагностировали дивертикулёз кишечника: он решил резко сбросить лишние 15 килограммов, однако преклонный возраст сыграл свою роль. Также у учёного нашли две болезни глаз.
ТАСС / Владимир Гердо