Николая Дроздова выписали из больницы. Об этом рассказал композитор Дмитрий Дунаев. По его словам, ведущий программы "В мире животных" находится дома и некоторое время должен будет соблюдать диету.

"Всё хорошо, 18-го числа его выписали из больницы, сейчас он находится дома со своей любимой супругой [Татьяной]. Ему прописали определённую диету", — сказал Дунаев в разговоре с телеканалом "Звезда".