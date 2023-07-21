Регион

Уведомления отключены

21 июля, 13:16

Николая Дроздова выписали из больницы

"Звезда": Телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы и прописали диету

Николая Дроздова выписали из больницы. Об этом рассказал композитор Дмитрий Дунаев. По его словам, ведущий программы "В мире животных" находится дома и некоторое время должен будет соблюдать диету.

"Всё хорошо, 18-го числа его выписали из больницы, сейчас он находится дома со своей любимой супругой [Татьяной]. Ему прописали определённую диету", сказал Дунаев в разговоре с телеканалом "Звезда".

Сын Ивана Краско сообщил, что актёра перевели из реанимации в неврологию

Сын Ивана Краско сообщил, что актёра перевели из реанимации в неврологию

Напомним, 14 июля стало известно о госпитализации Николая Дроздова. Среди предполагаемых причин назывались воспаление внутренних органов, отравление и плановое лечение "для глаз". Сам 86-летний телеведущий позже рассказал, что у него диагностировали дивертикулёз кишечника: он решил резко сбросить лишние 15 килограммов, однако преклонный возраст сыграл свою роль. Также у учёного нашли две болезни глаз.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Матвей Константинов
  • Новости
  • Николай Дроздов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров