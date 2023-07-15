Врачи нашли у Николая Дроздова две болезни

У ведущего телепрограммы "В мире животных" Николая Дроздова диагностировали катаракту и глаукому. Об этом он сам сообщил SHOT.

По словам 86-летнего учёного, проблемы с глазами у него начались ещё в январе этого года, когда после неудачного падения пришлось заменять хрусталик. Теперь же зрение в одном глазу ухудшилось и за него идёт настоящая борьба. Дроздов не очень хорошо видит, поэтому сейчас проходит специальный курс процедур для улучшения зрения.

"Делаю процедуры на глаза. Пока что ещё вот одним не очень чётко [вижу]. Вот с этим как раз идёт борьба. Конечно, с одним глазом тоже ходить можно, но как-то это неуютно", — отшутился Дроздов, добавив, что пробудет в больнице до конца июля.