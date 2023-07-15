Врачи нашли у Николая Дроздова две болезни
Николай Дроздов рассказал, что у него диагностировали катаракту и глаукому
Николай Дроздов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
У ведущего телепрограммы "В мире животных" Николая Дроздова диагностировали катаракту и глаукому. Об этом он сам сообщил SHOT.
По словам 86-летнего учёного, проблемы с глазами у него начались ещё в январе этого года, когда после неудачного падения пришлось заменять хрусталик. Теперь же зрение в одном глазу ухудшилось и за него идёт настоящая борьба. Дроздов не очень хорошо видит, поэтому сейчас проходит специальный курс процедур для улучшения зрения.
"Делаю процедуры на глаза. Пока что ещё вот одним не очень чётко [вижу]. Вот с этим как раз идёт борьба. Конечно, с одним глазом тоже ходить можно, но как-то это неуютно", — отшутился Дроздов, добавив, что пробудет в больнице до конца июля.
Напомним, накануне СМИ сообщили, что ведущий легендарной программы "В мире животных" Николай Дроздов был госпитализирован в одну из московских клиник. Озвучивалось несколько версий этого — воспалительные процессы внутренних органов, отравление и плановое лечение "для глаз".