Легенда американской эстрады Тони Беннетт умер в возрасте 96 лет

На 97-м году жизни в Нью-Йорке скончался американский эстрадный певец Тони Беннетт, сообщает Associated Press.

Причина смерти исполнителя традиционной свинговой и поп-музыки с элементами джаза не уточняется, однако ранее стало известно, что ещё с 2016 года "последний великий салонный певец XX века" страдал болезнью Альцгеймера.

Тони Беннетт (настоящее имя — Энтони Доминик Бенедетто) родился в 1926 году в Нью-Йорке. Он достиг огромной популярности в начале 1950-х, но стал терять её с наступлением эры рок-музыки. Беннетт — лауреат 19 состязательных премий Grammy и обладатель специальной награды премии за жизненные достижения. Также он был известен как художник.