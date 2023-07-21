Легенда американской эстрады Тони Беннетт умер в возрасте 96 лет
AP: Обладатель 20 премий "Грэмми" эстрадный певец Тони Беннетт умер в 96 лет
Американский эстрадный певец Тони Беннетт на открытии Музея создания статуи Свободы на Либерти-Айленд в Нью-Йорке. 2019 год. Обложка © ТАСС / АР / Evan Agostini
На 97-м году жизни в Нью-Йорке скончался американский эстрадный певец Тони Беннетт, сообщает Associated Press.
Причина смерти исполнителя традиционной свинговой и поп-музыки с элементами джаза не уточняется, однако ранее стало известно, что ещё с 2016 года "последний великий салонный певец XX века" страдал болезнью Альцгеймера.
Тони Беннетт (настоящее имя — Энтони Доминик Бенедетто) родился в 1926 году в Нью-Йорке. Он достиг огромной популярности в начале 1950-х, но стал терять её с наступлением эры рок-музыки. Беннетт — лауреат 19 состязательных премий Grammy и обладатель специальной награды премии за жизненные достижения. Также он был известен как художник.
Ранее стало известно о смерти российского актёра Владимира Портнова, сыгравшего ювелира в кинокартине "Узник замка Иф" и врача Лютого в "Багровом цвете снегопада". 14 июня артист скончался на 83-м году жизни.