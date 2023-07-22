5 безделушек из СССР, что десятилетиями красуются в сервантах, сегодня можно дорого продать

Если вы когда-либо сталкивались с наследством от бабушек и дедушек, вы, вероятно, знаете, какие удивительные и, если быть предельно откровенными, старые вещи можно найти у них в сервантах. Некоторые из этих безделушек оказываются настоящими сокровищами и стоят очень даже много. Рассказываем о пяти вещицах из СССР, которые некоторые люди могут считать старьём, а на самом деле их можно крайне выгодно продать.

Игрушечные машинки из Советского Союза могут стоить десятки тысяч рублей

Безделушки из СССР, которые стоят больших денег. Фото © ТАСС / Янкаускас Кястутис

Игрушечные машинки в СССР были популярны среди детей... и не только. Спустя десятилетия всё те же модельки сегодня крайне выгодно продавать. Например, за грузовики серии ЗИЛ можно смело просить несколько десятков тысяч рублей. Да, мы всё ещё говорим про игрушки!

Советские открытки могут удивить вас своей ценой

Какие игрушки из СССР можно продать дорого. Фото © ТАСС / Чумичев Александр, Яцина Владимир

Многие из открыток, которыми наши бабушки и дедушки поздравляли друг друга несколько десятилетий назад, сейчас тоже можно продать! Казалось бы, куски картона, однако теперь некоторые экземпляры на аукционе уйдут за пару тысяч рублей, а особенно редкие — и за десятки тысяч! Главное тут — смотреть на тираж и дату выпуска. Чем реже, тем дороже.

Фарфоровые фигурки из Советского Союза могут много стоить

Старые вещи из СССР, которые могут оказаться сокровищами. Фото © ТАСС / Акимов Николай

Этот вариант встречается реже, поэтому в сообществе коллекционеров антиквариата он считается особенно ценным. К примеру, фарфоровый бюст Сталина или "Свинарки" от Художественного фонда СССР могут вас обогатить. А за статуэтку-чернильницу "Белый медведь" Конаковского завода вообще можно выручить от 300 до 800 долларов! Суммы серьёзные, так что крайне советуем присмотреться к тому, что хранится у вас на полках.

Сервизы производства СССР ценятся у коллекционеров

Какие вещи из СССР стоит продавать за высокую цену. Фото © ТАСС / Зинин Владимир

Советские сервизы были произведены из разных материалов, включая фарфор, стекло и металл. Они часто украшались красочными рисунками и были очень популярны в СССР. Сегодня некоторые советские сервизы могут стоить десятки тысяч рублей, а то и больше. Подробнее цены на посуду из СССР Life уже разбирал в этом материале.

Советские вазы можно выгодно продать

5 безделушек из СССР, которые можно продать дорого. Фото © ТАСС / Кузнецов Николай

Советские вазы — то ещё произведение искусства! Часто расписанные вручную, сегодня они продаются за десятки тысяч рублей. Например, прямо сейчас ваза-блюдо "Красные бутоны" Конаковского фаянсового завода отдают на онлайн-досках объявлений за 75,5 тысячи рублей! Согласитесь, неплохо для вещицы, которая могла десятилетиями красоваться у вас в серванте.