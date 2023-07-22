Опрос показал, в каких городах живут самые счастливые россияне

Большинство россиян уверены, что самые счастливые люди живут в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Об этом пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведённого аналитиками сервиса "Работа.ру" среди 2,9 тысячи респондентов.

В список городов с самыми счастливыми жителями также попали Калининград (15%), Краснодар (14%), Казань (13%), Владивосток (9%), Нижний Новгород (7%), Екатеринбург (6%) и Ростов-на-Дону (5%). Респонденты выбирали их по критериям высокого уровня жизни (45%), красивой природы (33%), близости к морю и климата (32%), благоприятной экологической ситуации (17%) и качества продуктов (16%).

Вместе с тем опрошенные признались, что больше всего счастья им приносит собственное благополучие и благополучие близких (61%), а также их окружение — семья и друзья (49%). При этом 46% рассказали, что ощущают себя счастливыми от общего удовлетворения жизнью. Ещё 37% выделили деньги, 32% — детей, а 30% — природу. Работу и карьеру назвали 29% россиян, а хобби и увлечения — лишь 28%.