Названы города, ставшие у россиян самыми популярными для переезда ради работы

Около половины россиян готовы сменить место жительства ради подходящей постоянной или проектной работы, показал опрос сервисов "Работа.ру" и "Подработка" среди 3,2 тысячи наших сограждан. Его результаты публикует RТ.

Так, положительно на соответствующий вопрос ответили 40% респондентов (56% мужчин и 44% женщин). Ещё 14% заявили, что могли бы переехать, но такой необходимости не было, а 7% уже меняли город из-за работы. Наотрез отказались от такой идеи 39% опрошенных.

Что касается списка наиболее популярных для переезда городов, то первые четыре места с прошлого года занимают Санкт-Петербург (39%), Москва (30%), а также Сочи и Краснодар (по 20%). Далее следуют Казань (17%), Владивосток (15%), Нижний Новгород (13%), Екатеринбург (12%), Новосибирск и Ростов-на-Дону (по 10%).