Опрос: Работа лишила свободного времени большинство россиян

Россияне стали работать больше, причём большинству из них приходится уделять труду всё своё время, даже находясь дома. Такие результаты показал социологический опрос, проведённый среди граждан России.

Лишь 22% респондентов сообщили, что работают исключительно по графику, без переработки. А ещё 8% счастливчиков заявили, что количество работы, вопреки общей тенденции, уменьшилось.

Сложно сказать, связано ли это с тем, что большинству россиян приходится всё больше трудиться, но другой опрос показал, что почти половина российских мужчин с детьми готовы выйти в "отцовский декрет" при появлении ещё одного ребёнка. Большинство из тех, кто воспринял эту идею позитивно, проживают в Сибирском федеральном округе и Санкт-Петербурге.