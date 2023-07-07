Россияне рассказали, кто у них в семье главный
Опрос: 52% россиян заявили о равноправии в семье
В преддверии Дня семьи, любви и верности россияне раскрыли, кто в их семье главный. Выяснилось, что в половине семей царит равноправие между мужем и женой.
Как пишет kp.ru, о равноправии заявили 52% опрошенных: здесь прислушиваются к мнению и старших поколений, и детей, а каждый из супругов имеет право на свою точку зрения. 21% граждан признались, что у них патриархат: глава дома — муж и за ним все самые важные решения.
В 10% российских семей глава дома, наоборот, женщина. А вот 8% отмечают, что у них командует тот, у кого характер сильнее. По 3% на вопрос, кто в семье главный, выбрали ответы: "Самый старший", "Тот, кто работает", и "Тот, кто ведёт домашнее хозяйство".
Напомним, в России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности — торжество в честь святых покровителей семьи и брака Петра и Февронии Муромских. Почему этот праздник важен, как его отметят в России и какие у него традиции, читайте в материале Лайфа.
ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин