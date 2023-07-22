Крым накроют ливни с грозами и штормовым ветром

Мощный дождевой фронт надвигается на Крым, в регионе объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС РФ республики.

"Днём и до конца суток 23 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15–20 м/с", — сказано в сообщении с уточнением, что на 23 июля в связи опасными гидрометеорологическими явлениями в регионе объявлено штормовое предупреждение.