Крым накроют ливни с грозами и штормовым ветром
МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму на 23 июля из-за дождей с грозами
Мощный дождевой фронт надвигается на Крым, в регионе объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС РФ республики.
"Днём и до конца суток 23 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15–20 м/с", — сказано в сообщении с уточнением, что на 23 июля в связи опасными гидрометеорологическими явлениями в регионе объявлено штормовое предупреждение.
Ливни накроют и Московский регион 22 и 23 июля. А Европа продолжает страдать от аномальной жары. Последствия "теплового взрыва" в пустыне Сахара перейдут на юг Турции. Там ожидается до 40–45 градусов тепла в эти выходные.
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