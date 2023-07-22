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22 июля, 09:51

Крым накроют ливни с грозами и штормовым ветром

МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму на 23 июля из-за дождей с грозами

Мощный дождевой фронт надвигается на Крым, в регионе объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС РФ республики.

"Днём и до конца суток 23 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15–20 м/с", сказано в сообщении с уточнением, что на 23 июля в связи опасными гидрометеорологическими явлениями в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Москвичам рассказали, стоит ли ждать тепла на выходных после обрушившихся ливней

Москвичам рассказали, стоит ли ждать тепла на выходных после обрушившихся ливней

Ливни накроют и Московский регион 22 и 23 июля. А Европа продолжает страдать от аномальной жары. Последствия "теплового взрыва" в пустыне Сахара перейдут на юг Турции. Там ожидается до 40–45 градусов тепла в эти выходные.

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Freepik

Юрий Лысенко
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