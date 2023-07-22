Турецкий юг накроет аномальная жара из Европы
Вильфанд спрогнозировал переход теплового взрыва из Европы на юг Турции
Накрывшая Европу аномальная жара, вызванная "тепловым взрывом" в пустыне Сахара, перейдёт на юг Турции. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, 22–23 июля температура воздуха прогреется до 45 градусов тепла, а вода в Средиземном море — до 26 градусов.
"Этот жаркий воздух сейчас распространился на Турцию. Если в Стамбуле, в Анкаре, на севере Турции — температура около 35 градусов, то на юге, на побережье Средиземного моря — 40–45 градусов в эти выходные, температура воды — 25–26 градусов", — пояснил Вильфанд в беседе с РИА "Новости".
Синоптик добавил, что более благоприятные погодные условия установятся в центре Западной Европы: в Германии, Франции температура на уровне 25 градусов. Достаточно жарко будет в Испании: там около 35–40 градусов, — а также на юге Италии.
Ранее сейсмолог Пётр Шебалин оценил вероятность землетрясений на турецком побережье и курортах. Отправляющимся на отдых в эту страну туристам можно быть спокойными.
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