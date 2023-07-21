Кубинские метеорологи предупредили о приближении к Карибам облака пыли из Сахары

Облако пыли из африканской пустыни Сахара пересекло Атлантический океан и движется к Карибским странам. Об этом информирует Кубинский институт метеорологии.

"Новое облако пыли из Сахары продвигается по Атлантике и приближается к Карибам. В связи с этим на Кубе вырастет привычная концентрация сахарской пыли, с пятницы снизится число осадков и установится сильная жара", — сообщает институт в "Твиттере".

Метеорологи предупредили, что пыль опасна для тех, кто страдает от аллергии и астмы, так как её частицы попадают в дыхательные пути. Поэтому эксперты советуют применять средства защиты органов дыхания и глаз.