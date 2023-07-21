Кубинские метеорологи предупредили о приближении к Карибам облака пыли из Сахары
Облако пыли из африканской пустыни Сахара пересекло Атлантический океан и движется к Карибским странам. Об этом информирует Кубинский институт метеорологии.
"Новое облако пыли из Сахары продвигается по Атлантике и приближается к Карибам. В связи с этим на Кубе вырастет привычная концентрация сахарской пыли, с пятницы снизится число осадков и установится сильная жара", — сообщает институт в "Твиттере".
Метеорологи предупредили, что пыль опасна для тех, кто страдает от аллергии и астмы, так как её частицы попадают в дыхательные пути. Поэтому эксперты советуют применять средства защиты органов дыхания и глаз.
Ранее искусственный интеллект помог японским учёным найти четыре новых геоглифа в перуанской пустыне Наска. Сами рисунки представляют собой огромные линии, сложенные в различные фигуры, созданные между 500 годом до н.э. и 500 годом н.э.
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