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11 июля, 00:56

В США научились эффективно добывать воду в пустыне

Nature Water: Создан эффективный прибор для сбора воды в пустыне

Учёные Калифорнийского университета в Беркли создали и протестировали устройство, собирающее из воздуха молекулы воды путём использования энергии солнечного света. Об этом сообщает журнал Nature Water.

Девайс содержит ультрапористый материал — металлоорганический каркас (МОК) из атомов металла и органических молекул (Al(OH) и 1H-пиразол-3,5-дикарбоксилат). Пористость позволяет при низкой относительной влажности воздуха улавливать молекулы воды. Другие тестируемые материалы оказались неэффективными в засушливых районах.

Мембраны из МОК помещались в картридж, который ночью выносили на открытый воздух для собирания атмосферной воды, а днём помещали в корпус устройства. Нагреваясь на солнце, вода выходила из мембран в виде пара, конденсировалась на радиаторе из алюминия, а затем стекала в сосуд.

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Тестировали устройство в Долине Смерти — межгорной впадине в пустыне Мохаве — при температуре 21,9–60,7 градуса Цельсия и относительной влажности 9,4–36%. Прибор собирал до 285 граммов воды на килограмм МОК в день, его производительность в три раза выше, чем у предыдущей разработки той же команды.

А ранее японские учёные из университетов Киото и Фукуи обнаружили ген, отвечающий за регенерацию зубов. Благодаря открытию в будущем людям можно будет обойтись без протезов и имплантатов. Клинические испытания могут начаться уже следующим летом.

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Freepik

Лариса Сафронова
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