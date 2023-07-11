В США научились эффективно добывать воду в пустыне

Учёные Калифорнийского университета в Беркли создали и протестировали устройство, собирающее из воздуха молекулы воды путём использования энергии солнечного света. Об этом сообщает журнал Nature Water.

Девайс содержит ультрапористый материал — металлоорганический каркас (МОК) из атомов металла и органических молекул (Al(OH) и 1H-пиразол-3,5-дикарбоксилат). Пористость позволяет при низкой относительной влажности воздуха улавливать молекулы воды. Другие тестируемые материалы оказались неэффективными в засушливых районах.

Мембраны из МОК помещались в картридж, который ночью выносили на открытый воздух для собирания атмосферной воды, а днём помещали в корпус устройства. Нагреваясь на солнце, вода выходила из мембран в виде пара, конденсировалась на радиаторе из алюминия, а затем стекала в сосуд.

Тестировали устройство в Долине Смерти — межгорной впадине в пустыне Мохаве — при температуре 21,9–60,7 градуса Цельсия и относительной влажности 9,4–36%. Прибор собирал до 285 граммов воды на килограмм МОК в день, его производительность в три раза выше, чем у предыдущей разработки той же команды.