Российские учёные научились печатать аналог человеческой кожи на биобумаге

Российским учёным удалось напечатать аналог кожи человека, способный легко приживаться. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала младший научный сотрудник, аспирант Института регенеративной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Полина Бикмулина.

"Главное преимущество — можно взять небольшой объём донорских материалов и уже в лабораторных условиях нарастить эти клетки для более промышленных объёмов", — отметила Бикмулина, добавив, что для человека это нетравматично, он быстро восстанавливается.

Биоматериал берут у человека, которому требуется нарастить кожу. Далее делают биочернила — материал, содержащий клетки либо клеточные сфероиды, которыми и печатают на биобумаге, она делает полученные ткани более похожими на настоящую кожу. По словам специалиста, эта разработка поможет людям с ожогами и повреждениями кожи. Биоматериал отлично приживается и обеспечивает дальнейшую регенерацию.

Напечатанный биоматериал. Фото © Институт регенеративной медицины первого МГМУ им. И. М. Сеченова

Перед тем, как технология будет внедрена в медучреждения, учёным нужно провести клинические испытания. На это уйдёт от года до трёх лет, чтобы доказать её безопасность.