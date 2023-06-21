Российские учёные научились печатать аналог человеческой кожи на биобумаге
Российским учёным удалось напечатать аналог кожи человека, способный легко приживаться. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала младший научный сотрудник, аспирант Института регенеративной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Полина Бикмулина.
"Главное преимущество — можно взять небольшой объём донорских материалов и уже в лабораторных условиях нарастить эти клетки для более промышленных объёмов", — отметила Бикмулина, добавив, что для человека это нетравматично, он быстро восстанавливается.
Биоматериал берут у человека, которому требуется нарастить кожу. Далее делают биочернила — материал, содержащий клетки либо клеточные сфероиды, которыми и печатают на биобумаге, она делает полученные ткани более похожими на настоящую кожу. По словам специалиста, эта разработка поможет людям с ожогами и повреждениями кожи. Биоматериал отлично приживается и обеспечивает дальнейшую регенерацию.
Напечатанный биоматериал. Фото © Институт регенеративной медицины первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Перед тем, как технология будет внедрена в медучреждения, учёным нужно провести клинические испытания. На это уйдёт от года до трёх лет, чтобы доказать её безопасность.
А ранее Лайф перечислил десять продуктов, которые спасут кожу от прыщей, дряблости и старости. Так, мясо индейко укрепит мышцы и сократит количество растяжек, а грецкие орехи не дадут кожному покрову терять влагу и предотвратят воспалительные процессы.
Unsplash