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18 июня, 11:13

Косметолог рассказала, в каком возрасте кожа начинает стареть

Врач-косметолог Юлия Ерохина: Старение кожи начинается с 25 лет

Старение — естественный физиологический процесс постепенного нарушения или полной потери важных функций организма. Первые возрастные изменения кожи появляются уже в 25 лет. Каким образом бороться с ними и сохранить молодость, рассказала читателям Лайфа врач-косметолог "СМ-Косметологии" Юлия Ерохина.

Специалист объяснила, что с 25 лет постепенно замедляется синтез коллагена и собственной гиалуроновой кислоты, из-за чего начинают появляться мелкие морщины в области вокруг глаз. Основной внешний фактор, влияющий на состояние кожи и её преждевременное старение, — ультрафиолетовое излучение. В этой связи важно пользоваться солнцезащитными средствами с юного возраста.

Есть ещё две процедуры, которые следует начинать делать с 25 лет, — ботулинотерапия и биоревитализация (биорепарация). За них, подчеркнула Ерохина, кожа через 20 лет скажет "спасибо". Ботулинотерапия — процедура внутримышечного введения ботулинического нейропротеина. По словам врача, она уберёт чрезмерную мимическую активность и убережёт от формирования морщин.

Биоревитализация — процедура инъекционного введения в кожу препаратов, содержащих гиалуроновую кислоту, аминокислоты, витамины, микроэлементы, антиоксиданты, пептиды и др. С её помощью создаются условия для работы главных клеток кожи — фибропластов — и даётся им "строительный материал" для синтеза коллагена, который отвечает за молодость кожи.

"Немаловажным аспектом молодости и красоты вашей кожи является здоровый образ жизни, правильное питание и правильно подобранный домашний уход. И чем раньше вы будете придерживаться этих принципов, тем здоровее и моложе будет ваша кожа", — заключила Ерохина.

Косметолог рассказала, как выбрать идеальный солнцезащитный крем

Косметолог рассказала, как выбрать идеальный солнцезащитный крем

Ранее врач Айгуль Захирова объяснила, как подобрать антивозрастной уход по внешним признакам старения кожи. Так, в случае жирного типа следует использовать AHA/BHA-кислоты и адсорбенты.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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