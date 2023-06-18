Косметолог рассказала, в каком возрасте кожа начинает стареть

Старение — естественный физиологический процесс постепенного нарушения или полной потери важных функций организма. Первые возрастные изменения кожи появляются уже в 25 лет. Каким образом бороться с ними и сохранить молодость, рассказала читателям Лайфа врач-косметолог "СМ-Косметологии" Юлия Ерохина.

Специалист объяснила, что с 25 лет постепенно замедляется синтез коллагена и собственной гиалуроновой кислоты, из-за чего начинают появляться мелкие морщины в области вокруг глаз. Основной внешний фактор, влияющий на состояние кожи и её преждевременное старение, — ультрафиолетовое излучение. В этой связи важно пользоваться солнцезащитными средствами с юного возраста.

Есть ещё две процедуры, которые следует начинать делать с 25 лет, — ботулинотерапия и биоревитализация (биорепарация). За них, подчеркнула Ерохина, кожа через 20 лет скажет "спасибо". Ботулинотерапия — процедура внутримышечного введения ботулинического нейропротеина. По словам врача, она уберёт чрезмерную мимическую активность и убережёт от формирования морщин.

Биоревитализация — процедура инъекционного введения в кожу препаратов, содержащих гиалуроновую кислоту, аминокислоты, витамины, микроэлементы, антиоксиданты, пептиды и др. С её помощью создаются условия для работы главных клеток кожи — фибропластов — и даётся им "строительный материал" для синтеза коллагена, который отвечает за молодость кожи.

"Немаловажным аспектом молодости и красоты вашей кожи является здоровый образ жизни, правильное питание и правильно подобранный домашний уход. И чем раньше вы будете придерживаться этих принципов, тем здоровее и моложе будет ваша кожа", — заключила Ерохина.