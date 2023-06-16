Косметолог объяснила, как подобрать антивозрастной уход по внешним признакам старения кожи

Любая кожа нуждается в ежедневном уходе, который подбирается в соответствии с её типом и особенностями. Врач-косметолог, врач-трихолог и специалист по коррекции фигуры "СМ-Косметология" Айгуль Захирова рассказала Лайфу, как по внешним признакам старения кожи подобрать антивозрастной уход.

Сухая и мелкоморщинистая кожа требует интенсивного увлажнения и поэтому в составе наружных средств должны быть гиалуроновая кислота и ниацинамид, сообщила Айгуль.

Врач объяснила, что при уходе за кожей склонной к гиперпигментации упор делается на средства, подавляющие активность пигментных клеток. В таких средствах содержится витамин С, гликолевая и койевая кислота.

"Если речь идёт о жирной коже, то применяются AHA/BHA кислоты, адсорбенты. При наличии воспалительных элементов дополнительно добавляются про-и пребиотики, салициловая кислота, и препараты цинка. При возрастных изменениях в уходовых средствах рекомендовано использование витамина А (ретинол) на фоне усиленного увлажнения. При неправильно подобранном уходе возможно не только отсутствие эффекта, но и ухудшение состояния кожи, поэтому важно обращаться за помощью к специалистам", — уточнила Захирова.