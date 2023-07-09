Учёные открыли способ выращивать новые зубы

Японские учёные из университетов Киото и Фукуи обнаружили ген, отвечающий за регенерацию зубов. Благодаря открытию в будущем людям можно будет обойтись без протезов и имплантатов. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances.

В ходе эксперимента специалисты предположили, что у людей с гипердонтией — врождённым состоянием большого количества зубов — есть ген третьего ряда зубов, как у акул или грызунов. В итоге учёным удалось найти некие спящие почки третьего поднабора и воссоздать моноклональное антитело, нацеленное на активацию соответствующего гена.

По итогам эксперимента выяснилось, что для роста зубов крайне эффективна ацеллюлярная молекулярная терапия. Теперь авторы исследования уверены, что благодаря их открытию получится создать препараты для восстановления зубов и избежать имплантации. Как уточняется в статье, антитела пройдут проверку in vivo на других животных. При этом клинические испытания препарата могут начаться уже следующим летом — в июле.