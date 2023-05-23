Учёные нашли способ утолить голод, глядя на фотографии еды

Добиться чувства насыщения можно с помощью многократного просмотра изображения одной и той же пищи. К таким выводом пришли учёные из Орхусского университета Дании, результаты их исследования опубликовал научный журнал Appetite.

Учёные в своей работе ставили целью проверку теории о том, что когнитивное восприятие оказывает значительное влияние на аппетит, из-за чего, например, многие изображения продуктов в рекламе могут вызвать голод. В результате исследования авторы работы пришли к выводу, что визуальные образы еды могут и подавлять аппетит.

Исследователи собрали группу из более тысячи добровольцев для подтверждения своей гипотезы. Сперва им было показано изображение оранжевых M&Ms. Кому-то картинку показали трижды, остальным — 30 раз. Затем участникам предложили выбрать себе ту порцию конфет, которую они захотели бы съесть.

Результаты показали: участники второй группы выбирали меньшие размеры порций по сравнению с добровольцами из первой. После этого они повторили эксперимент, на этот раз с M&Ms разных цветов. Результат не изменился.

"В наших экспериментах мы показали, что, когда участники видели одно и то же изображение еды 30 раз, они чувствовали себя более сытыми, чем до того, как увидели картинку", — подвёл итог один из авторов работы Тьярк Андерсен, который защитил докторскую диссертацию на факультете пищевых наук Орхусского университета.

По его словам, эти результаты объясняются так называемой теорией обоснованного познания. Например, если вы представляете себе, как вонзаете зубы в сочное яблоко, стимулируются те же области мозга, как если бы вы на самом деле откусили от фрукта. Исследователи считают, что итоги эксперимента можно будет использовать для разработки новых практик похудения.