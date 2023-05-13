Названы продукты, которые помогут привести тело в порядок к лету

Чтобы привести себя в порядок к лету, необходимо включить в рацион определённые продукты. Среди них овощи, приготовленные на пару, гречка и травяные чаи. Об этом в беседе с Лайфом рассказала нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова.

Чтобы похудеть, нужно есть больше овощей, отметила она. Однако очень часто именно от способа приготовления зависит, насколько они будут полезны.

"Попробуйте готовить больше овощей на пару. Вы можете добавить интересные специи и приправы, чтобы вкус был ярче и насыщенней. Пользы в них будет намного больше, а вкус, возможно, вас приятно удивит", — отметила эксперт.

Подтянуть тело помогут и яйца. Специалист отметила, что после их приёма в пищу уровень отвечающего за чувство голода гормона грелина снижается, поэтому можно оставаться сытым достаточно долго на протяжении дня. Похудеть поможет и гречка. В ней содержится много железа, полезных витаминов, а также она снижает уровень холестерина в организме. А вот кофе лучше всего заменить травяными чаями.

"Очень многие, как ни странно, недооценивают значимость и полезность травяных чаёв. А ведь в них содержится много полезных веществ. Они помогут не только взбодриться, но и ускорить обмен веществ. А если у вас есть проблемы с кишечником или желудком, то помогут решить эти проблемы", — сказала Свиридова.

Нутрициолог добавила, что необходимо не забывать пить достаточное количество воды. Она улучшает обмен веществ в организме, что приводит к ускорению метаболизма, а потом и к похудению. На работу с собой лучше брать бутылку воды вместо газировки.