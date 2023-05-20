Эксперты ВОЗ объяснили, почему заменители сахара не работают на похудение

Всем, кто стремится сбросить лишний вес, стоит перестать использовать сахарозаменители, предупредили на официальном сайте эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В противном случае искусственные подсластители могут навредить здоровью, в том числе привести к диабету второго типа, сердечно-сосудистым заболеваниям и даже смерти.

По данным специалистов, продукты и напитки с сахарином или сукралозой не дают долгосрочных преимуществ в процессе сбрасывания веса. Смысл продолжать употреблять сахарозаменители есть только тем, у кого уже есть диабет. Впрочем, этих людей учёные ВОЗ не включили в своё исследование.

"Люди должны рассмотреть другие способы сокращения потребления свободных сахаров, например употребление продуктов с природным сахаром или несладких продуктов и напитков", — посоветовал директор ВОЗ по вопросам питания и безопасности пищевых продуктов Франческо Бранка.