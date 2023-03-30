Раскрыта неожиданная опасность сахарозаменителей

Не всегда получается худеть, даже сильно урезав свой рацион. В этом случае есть смысл пересмотреть ежедневное меню, найти причину, а также не забывать о базовых правилах здорового питания. Об этом Лайфу рассказала врач-эндокринолог, диетолог клиники "МЕДСИ на Ленинском проспекте" Асмик Атанян.

"Откажитесь от конфет и выпечки, используйте сахарозаменитель, готовьте еду на пару, тушите, отваривайте с минимальным количеством соли. Однако надо помнить, что многие сахарозаменители тоже содержат калории, превысить с ними норму очень легко", — поделилась она.

Медик пояснила, что сахарозаменители повышают аппетит и могут вызвать расстройство ЖКТ, если съесть их слишком много. Поэтому выбирать такие продукты следует очень внимательно, а при наличии заболеваний, в частности диабета, следует посоветоваться с врачом.

Есть следует 3–4 раза в день и выпивать 0,8–1,5 литра чистой воды в сутки, напомнила доктор. Также нужно исключить алкоголь, соленья, копчёности, но добавить в рацион нежирное мясо, рыбу, творог, цельные крупы, бобовые, свежие овощи, орехи.

"Помните, что физические нагрузки помогают держать тело в тонусе, снижать вес и сохранять достигнутые результаты. Рекомендуемый минимум — 150 минут аэробных физических упражнений в неделю", — подытожила Атанян.