Жизнь за 50 кг: Врача ужаснула диета Гвинет Пэлтроу из трёх блюд

Врач-эндокринолог, диетолог Алёна Барредо призвала читателей Лайфа не следовать методу похудения актрисы Гвинет Пэлтроу, которая недавно рассказала, что у неё на завтрак только кофе, на обед — костный бульон, а на ужин — овощи. При росте в 175 см голливудская звезда весит всего 50 кг. В свои 50 лет она даст фору многим молодым коллегам, но, по мнению врача, она рискует ради красоты своей жизнью.

"Диета Гвинет Пэлтроу характеризуется очень низкой суточной калорийностью. Можно предположить, что у неё есть нарушение пищевого поведения по типу ограничителя. Есть такие люди, которые себя слишком ограничивают, потом срываются, поскольку питаться с такой низкой калорийностью на постоянной основе невозможно, а потом снова себя ограничивают. В итоге может наступить эффект йо-йо", — предупредила врач.

Такой низкокалорийный рацион приведёт к снижению веса, но это чревато тем, что наш организм начинает думать, что голодовка — это плохо, и однажды приступит к накоплению жиров про запас. Как правило, эти пациенты в такие моменты ещё больше себя ограничивают, тем самым ухудшая свой метаболизм, что чревато разрушением мышечной ткани, истощением гормональной системы, снижением уровня белка и плохим самочувствием.

В долгосрочной перспективе диета актрисы приведёт к проблемам с кожей и серьёзным болезням, подчеркнула эндокринолог. Сейчас звезда Голливуда спасается тем, что костный бульон легко усваивается и в нём много аминокислот, но долго такое не продлится, и организм даст сбой.

"Кофе на завтрак — тоже не очень хороший вариант. Его употребление влечёт повышение уровня кортизола, снижение активности желудочного сока. Человек перестаёт хотеть кушать, но опять же это чревато тем, что он во второй половине дня съест большее количество еды, чем если бы он нормально позавтракал", — продолжила специалист.

А овощи на ужин не принесут пользы, если в рационе попросту нет углеводов и белков, добавила Барредо. Она заметила, что Пэлтроу в интервью упоминает о скачках уровня сахара в крови, сдержать которые помогает меню. Возможно, у артистки уже есть диабет, предположила диетолог, ведь она также рассказала в беседе про палеодиету, а это питание подходит именно при такой болезни. В целом, Барредо считает, что звезда могла слукавить и просто не выдать всех секретов.

"Что касается заявленного ей собственного дневного рациона, то, на мой взгляд, здесь ей некий элемент лукавства. Поскольку, потребляя 150-200 калорий в день, она бы просто не выжила. Либо в своём интервью она просто не стала углубляться более детально в свой рацион", — заключила собеседница Лайфа.