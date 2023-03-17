Пропаривающая гениталии Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет прекрасной формы в свои 50 лет

Актриса Гвинет Пэлтроу рассказала, как ей удаётся выглядеть так хорошо в свои 50 лет. В подкасте Dear Media она призналась, что утром предпочитает только кофе, а также следит за уровнем сахара в крови.

Первый приём пищи у актрисы случается не раньше полудня: она предпочитает костный бульон. Далее часовая прогулка или занятие пилатесом, после чего следует поход в сауну. Ужин у Пэлтроу ещё скромнее и состоит из одних овощей.