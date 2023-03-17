Пропаривающая гениталии Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет прекрасной формы в свои 50 лет
Актриса Гвинет Пэлтроу призналась, что питается только бульоном и овощами
Актриса Гвинет Пэлтроу рассказала, как ей удаётся выглядеть так хорошо в свои 50 лет. В подкасте Dear Media она призналась, что утром предпочитает только кофе, а также следит за уровнем сахара в крови.
Первый приём пищи у актрисы случается не раньше полудня: она предпочитает костный бульон. Далее часовая прогулка или занятие пилатесом, после чего следует поход в сауну. Ужин у Пэлтроу ещё скромнее и состоит из одних овощей.
Гвинет Пэлтроу выпустила подгузники из шерсти альпаки за $120 и рассердила фанатов, но не всё так однозначно
Лайф рассказывал, какую опасность несёт пропаривание гениталий над отварами целебных трав по методу Гвинет Пэлтроу. По словам гинеколога Екатерины Абрамовой, подобные процедуры приведут лишь к воспалению и инфекциям. Актриса же утверждает, что это "очищает матку и наполняет её положительной энергией".
Getty Images / Brian Stukes