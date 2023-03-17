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17 марта, 12:24

Пропаривающая гениталии Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет прекрасной формы в свои 50 лет

Актриса Гвинет Пэлтроу призналась, что питается только бульоном и овощами

Актриса Гвинет Пэлтроу рассказала, как ей удаётся выглядеть так хорошо в свои 50 лет. В подкасте Dear Media она призналась, что утром предпочитает только кофе, а также следит за уровнем сахара в крови.

Первый приём пищи у актрисы случается не раньше полудня: она предпочитает костный бульон. Далее часовая прогулка или занятие пилатесом, после чего следует поход в сауну. Ужин у Пэлтроу ещё скромнее и состоит из одних овощей.

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Лайф рассказывал, какую опасность несёт пропаривание гениталий над отварами целебных трав по методу Гвинет Пэлтроу. По словам гинеколога Екатерины Абрамовой, подобные процедуры приведут лишь к воспалению и инфекциям. Актриса же утверждает, что это "очищает матку и наполняет её положительной энергией".

Обложка ©

Getty Images / Brian Stukes

Матвей Константинов
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