Стоматолог назвала неочевидные причины потери здоровых зубов

Каждый человек старше 30 лет, по статистике, уже имеет опыт потери одного или нескольких зубов. Связано это может быть с кариесом, травмами и сопутствующими заболеваниями. Но порой основанием для этого могут послужить и неочевидные симптомы, рассказала врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии "Дева-Дент" Диана Левчук.

В беседе с "Газетой.ru" доктор пояснила, что самая распространённая причина потери здоровых зубов — заболевания дёсен. И первое из них — пародонтит. При этом воспалительном процессе атрофируются ткани, удерживающие зуб в лунке. Первой стадией развития заболевания становится гингивит, он проявляется покраснением и кровоточивостью дёсен.

"Пациенты не обращают на это внимание, поскольку не испытывают никаких болевых ощущений, а кровоточивость списывают на слишком жёсткую зубную щётку. Однако, если гингивит не лечить, он перейдёт в пародонтит, который, кстати, является неизлечимым", — рассказала Левчук.

Часто причиной пародонтита становятся скапливающиеся в зубном налёте бактерии. Второй повод для потери здоровых зубов — рецессия десны, или её опущение. При этом процессе оголяется корень зуба. Но многие люди не придают этому значения и не торопятся обращаться к врачу, так как болезненных ощущений это не приносит.

Ещё один фактор — неумение даже взрослых людей чистить зубы правильно. Так, многие не знают, что кроме зубной щётки надо пользоваться ещё и ирригатором. И, как заметил специалист, раз в полгода всем нужно делать профессиональную гигиену полости рта. Неправильный прикус также может стать основанием для потери зуба, так как скученность не даёт возможности качественно удалять налёт, добавила доктор.