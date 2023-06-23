Стоматолог объяснила, когда не нужно удалять "омерзительную восьмёрку"

Зубы мудрости, или "восьмёрки", прорезываются после 16 лет, когда заканчивается формирование организма и наступает зрелость. Отсюда такое "мудрое" название. Они являются рудиментами, то есть органами, которые в процессе эволюции утратили свою функциональность. Считается, что в далёком прошлом, когда человек ещё ел преимущественно твёрдую пищу, "восьмёрки" участвовали в процессе пережёвывания. Однако сейчас, когда пища стала более мягкой, зубы мудрости утратили своё первоначальное значение. Нужно ли удалять "восьмёрки" или нет, Лайфу рассказала врач-стоматолог клиники "Мегастом" Валерия Козлова.

По её словам, зубы мудрости вырастают далеко не у всех: эволюционный процесс привёл к тому, что у некоторых они не могут прорасти из-за недостатка места в челюсти. На отсутствие "восьмёрок" может повлиять и генетика: если, например, у кого-то из предков зубы мудрости не сформировались, то и у вас есть шансы избежать их появления.

Правильно выросшие зубы мудрости — редкость. К сожалению, чаще всего "восьмёрки" всё же добавляют проблем: прорезывание бывает болезненным и сопровождается воспалением десны, они могут расти под углом и давить на соседние зубы и дёсны или вовсе вызвать смещение зубных рядов. Также на "восьмёрках" часто развивается кариес.

"Поскольку зубы мудрости расположены в труднодоступных для чистки местах, на них часто скапливается зубной налёт — источник бактерий, что может привести к развитию кариеса и инфекции", — добавила Козлова.

Стоматолог не советует удалять зубы мудрости, если они не вызывают дискомфорта, не оказывают негативного влияния на прикус, не мешают другим зубам, если есть возможность их качественно чистить, если зубы участвуют в жевании. Кстати, здоровые "восьмёрки" ещё помогают фиксировать соседние зубы (даже при реставрациях и установке коронок).

А удалять их нужно, если нет условий для правильного прорезывания.

"Зубы необходимо удалять, чтобы избежать таких осложнений, как кариес, периостит или флюс, травма слизистой щеки. Если зуб мудрости вовремя не удалить, это может стать причиной воспаления, повреждения соседних зубов, смещения зубных рядов и других проблем в полости рта — например, появление кист и опухолей, что в свою очередь может повредить не только соседние зубы, но и кость", — предостерегла врач.