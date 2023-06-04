Врач объяснил, как часто нужно проводить профессиональную чистку зубов и почему это важно

Стоматологи рекомендуют проводить регулярную чистку зубов от налёта, поскольку именно неправильная гигиена приводит к таким неприятным последствиям, как запах изо рта, кариес и болезни дёсен. Всё это расшатывает зубы, что грозит их выпадением. Аргументы в пользу профессиональной чистки зубов привёл в беседе с "Газетой.ru" врач – стоматолог-реставратор Алексей Сошников.

"На зубных отложениях скапливается около 90% всей патогенной микрофлоры в полости рта. После удаления налёта дёсны восстанавливаются, укрепляются, перестают кровоточить, исчезает неприятный запах", — пояснил доктор.

Процессы минерализации происходят во рту постоянно: в щелочной среде минералы поступают внутрь эмали, а в кислотной — вымываются из зубов и переходят в слюну. Сошников предупредил, что если пациент игнорирует чистку зубов дома или делает это неправильно, то мягкий налёт превращается в плотный, а его снять в домашних условиях уже невозможно.

Сориентировать по частоте процедур профессиональной чистки зубов поможет врач-гигиенист. Но посещать стоматолога для удаления зубных отложений нужно раз в три-шесть месяцев — примерно с той же периодичностью, как меняют зубную щётку, уточнил стоматолог.

"Однако, например, пациенты с коронками, мостами, имплантами, с ортодонтической аппаратурой нуждаются в более частом посещении профилактической чистки — обычно каждые два-три месяца", — подытожил врач.