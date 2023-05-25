Боли в горле и проблемы с сердцем: Стоматолог рассказала, что может случиться из-за не чищенных зубов

Неправильный уход за полостью рта негативно сказывается на всём организме. В результате могут появиться проблемы с ушами, горлом и сердцем. Об этом читателям Лайфа рассказала стоматолог-гигиенист Инна Гришина.

Стоматолог-гигиенист Инна Гришина. Фото предоставлено Лайфу

Врач пояснила, что из-за недостаточной гигиены полости рта развиваются кариес, пародонтит и гингивит. И если с этими заболеваниями не бороться, то появятся серьёзные проблемы с зубами (вплоть до их потери), неприятный запах изо рта.

"Более того, бактерии, которые вызывают эти заболевания, со временем попадают в кровоток, откуда распространяются по всему организму, вызывая инфекции верхних дыхательных путей, заболевания горла, воспаление ушей, проблемы с сердечно-сосудистой системой и другие неприятности со здоровьем", — подчеркнула специалист.

Чтобы не допустить таких проблем, нужно правильно подобрать щётку и пасту, в этом поможет специалист после осмотра. Это важно, чтобы зубы не стали более чувствительны из-за повреждения эмали и дёсен. Чистить их нужно дважды в день — утром и вечером, причём уделять процессу нужно не меньше двух минут за раз. Щётку следует менять раз в два-три месяца, поскольку в ней накапливаются бактерии.

Также Гришина советует использовать зубную нить и ирригатор. Флосс удаляет остатки пищи из межзубного пространства, что снижает риск развития кариеса и размножения бактерий. А ирригатор делает то же самое, но в труднодоступных местах. Особенно он полезен для тех, кто носит брекеты или имплантаты. После очищения полости рта нужно использовать специальные ополаскиватели на травах с антисептическими компонентами и т.д. Кроме того, важно ежедневно чистить язык с помощью скребков или щёток, оборудованных ребристой поверхностью.

"Чистка языка — залог здоровья полости рта и профилактика неприятного запаха. Из-за неровностей на поверхности языка на нём часто остаются микроскопические частички из остатков пищи, а это значит, что налёт может стать очагом распространения болезнетворных бактерий", — подчеркнула Гришина.

А ещё необходимо не менее двух раз в год посещать врача-гигиениста для осмотра и профессиональной чистки полости рта. При этом удаляются твёрдый налёт и зубной камень, которые приводят к кариесу и заболеваниям пародонта.