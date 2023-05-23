"Наследство" из детства: Когда нужно и нельзя удалять молочные зубы у взрослого

Молочные зубы бывают не только у детей и подростков, иногда они встречаются и у взрослых людей. О том, считать это аномалией или нормой, Лайфу рассказала врач-стоматолог, главный врач клиники Fantasy Smile Наталья Деркач.

Врач-стоматолог Наталья Деркач. Фото. Предоставлено Лайфу

В большинстве случаев смена молочных зубов коренными начинается лет в 5–6 и заканчивается в подростковом возрасте — к 14–16 годам. Но иногда молочные зубы сохраняются и у взрослых людей, такие зубы называют персистентными, объяснила собеседница Лайфа.

"К причинам сохранения молочных зубов у взрослых относят разные проблемы. Так, это могут быть: нарушение обмена веществ в организме, остеомиелиты челюстей, нарушение работы желёз внутренней секреции, воспалительные острые и хронические процессы, наследственные особенности организма конкретного человека", — говорит стоматолог.

Молочные зубы у взрослого человека могут привести к ряду проблем. В частности, сами они будут недолго служить владельцу, могут стать помехой соседним зубам, а ещё визуально отличаются от коренных зубов, что скажется на красоте улыбки. Молочные зубы уязвимее для кариеса и быстрее разрушаются. Кроме того, молочные зубы могут помешать расти коренным, из-за чего положение зубов в ротовой полости сформируется неверным образом, предупредила специалист.

"Спешить удалять молочные зубы без надлежащих показаний тоже не стоит. Нужно пройти осмотр у квалифицированного стоматолога, который установит ваши индивидуальные особенности зубов и примет решение, стоит удалять молочные зубы или нет. Ведь коренной зуб взамен молочного зуба может уже и не вырасти", — разъяснила Деркач.

В таких случаях требуется рентген зуба, после чего определяют дальнейшие действия. На снимке будет видно, есть ли предпосылки для прорезывания постоянного зуба и каково состояние корня молочного. Если зачатка постоянного зуба нет и молочный зуб тоже требуется удалить, то возникает потребность в имплантации и протезировании зуба. Если же постояный зуб не прорезался, то молочный зуб удаляется, а постоянному помогают прорезаться, подытожила стоматолог.