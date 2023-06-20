Врач объяснила, как проблемы с зубами связаны с заболеваниями внутренних органов

Здоровье внутренних органов напрямую зависит от состояния зубов. Нарушения в полости рта препятствуют качественному пережёвыванию пищи и могут привести к гастриту, аллергическим реакциям и проблемам с печенью. Об этом рассказала стоматолог-пародонтолог медцентра "СМ-Стоматология" Елена Мартынова.

"В возникновении кариеса зубов и воспалительных заболеваний дёсен главным фактором являются бактерии. Без полноценной гигиены происходит быстрое размножение бактерий и разрушение тканей зуба. При распространении бактерий за верхушку корня происходят разрушение костной ткани и возможное развитие гайморита. Также от проблем с зубами могут возникнуть головокружение и боль в ушах", — приводит её слова "Газета.ru".

Также стрептококки — бактерии, вызывающие кариес, — могут быть причиной частой ангины или отита, а также вызывать воспаление внутренней стенки сердечной мышцы, грозить болезнью почек и ревматизмом. Единственный выход — заняться лечением зубов, поскольку применение антибиотиков лишь усугубит ситуацию, предупредила врач.

Медик также предупредила, что при пародонтите в дёснах образуются карманы, благодаря чему бактерии попадают в общий кровоток и поддерживают хронические заболевания внутренних органов. При этом есть и обратные ситуации, когда у пациентов, страдающих, например, заболеваниями крови, желудка, печени или сахарным диабетом, изменения в полости рта могут проявляться задолго до появления основных симптомов.