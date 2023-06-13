Стоматолог объяснил, почему после удаления нерва зуб меняет цвет

Зачастую зуб после удаления нерва начинает сереть или желтеть, что выделяет его среди остальных. О возможных причинах таких изменений рассказал стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.

"На цвет зуба может повлиять материал, который использовали при пломбировании каналов. Например, раньше в лечении применяли пасты с оттенком. Они постепенно красили все зубные ткани. Вторая возможная причина — плохо очищенный канал. Остатки нерва распадаются, и это вещество красит зуб в тёмно-серый цвет", — отметил он в беседе с РИА "ФедералПресс".

По словам эксперта, зубы без нерва в любом случае меняют цвет — они теряют блеск, потому что лишены питания и являются мёртвыми. Ешидоржиев добавил, что разрешить такой эстетический вопрос поможет перекрытие депульпированного зуба коронкой. Стоматолог обратил внимание на то, что со временем из зубных тканей уходит вода, зуб становится хрупким и в итоге может надломиться.

"Это может случиться даже при откусывании мягкой пищи. Далеко не всегда получается отреставрировать надломленный зуб, иногда остаётся его только удалить", — сказал Ешидоржиев.