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5 июня, 14:22

Стоматолог объяснил, почему лучше избавиться от непрорезавшихся зубов мудрости

Стоматолог Ешидоржиев: Непрорезавшиеся зубы мудрости мешают другим

Непрорезавшиеся восьмёрки надо удалять, так как они мешают другим зубам. Об этом заявил стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.

"Даже находящаяся в десне восьмёрка всё равно растёт. Она не может прорвать десну, но влияет на соседние зубы. Чаще всего зуб мудрости растёт прямо в те, что рядом, и смещает их корни и расположение, создаёт скученность в ряду. В итоге нужные нам для еды зубы разворачиваются, начинают расти под углом. Кроме того, усложняется гигиена — люди чаще лечат кариес", — отметил он в беседе с РИА "ФедералПресс".

По словам стоматолога, удалить застрявший под десной зуб намного сложнее, чем обычный, — операция в таком случае проходит в несколько этапов. Врач делает пациенту местную анестезию, потом надрезает нужное место, чтобы открыть кость, и бормашиной высверливает отверстие, затем происходит удаление. Как отметил Ешидоржиев, непрорезавшиеся восьмёрки надо сохранить только в том случае, если это единственные здоровые зубы, — на них будет крепиться протез.

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Freepik / wavebreakmedia

Никита Осипов
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