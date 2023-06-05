Стоматолог объяснил, почему лучше избавиться от непрорезавшихся зубов мудрости

Непрорезавшиеся восьмёрки надо удалять, так как они мешают другим зубам. Об этом заявил стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.

"Даже находящаяся в десне восьмёрка всё равно растёт. Она не может прорвать десну, но влияет на соседние зубы. Чаще всего зуб мудрости растёт прямо в те, что рядом, и смещает их корни и расположение, создаёт скученность в ряду. В итоге нужные нам для еды зубы разворачиваются, начинают расти под углом. Кроме того, усложняется гигиена — люди чаще лечат кариес", — отметил он в беседе с РИА "ФедералПресс".

По словам стоматолога, удалить застрявший под десной зуб намного сложнее, чем обычный, — операция в таком случае проходит в несколько этапов. Врач делает пациенту местную анестезию, потом надрезает нужное место, чтобы открыть кость, и бормашиной высверливает отверстие, затем происходит удаление. Как отметил Ешидоржиев, непрорезавшиеся восьмёрки надо сохранить только в том случае, если это единственные здоровые зубы, — на них будет крепиться протез.