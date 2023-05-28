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28 мая, 00:31

Россиянам объяснили, чем чревато отсутствие жевательных зубов

Стоматолог Чернов: Отсутствие жевательных зубов может привести к проблемам с ЖКТ

Часто люди из эстетических соображений быстро приводят в порядок передние зубы, но игнорируют имплантацию жевательных. Однако это чревато проблемами с желудочно-кишечным трактом и головной болью, рассказал "Газете.ru" стоматолог-ортопед сети стоматологий инновационных технологий Smile-at-Once Андрей Чернов.

"Длительное отсутствие жевательных зубов часто приводит к тому, что человек начинает жевать только одной стороной. Из-за этого появляется гипертонус мышц, а как следствие — асимметрия лица. Если же потеряно большое количество зубов, пациентам приходится отказаться и от жёсткой пищи или пережёвывать её некачественно. Так возникает дефицит витаминов, страдают органы ЖКТ", — объяснил он, добавив, что меняется также прикус, а это может спровоцировать головную боль.

По словам медика, нужно восстанавливать зубы сразу после их удаления, чтобы не атрофировалась кость под ними и не смещались соседние зубы.

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Unsplash

Лариса Сафронова
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