Врач назвала три неявных симптома рака полости рта

Чаще всего рак ротовой полости встречается у людей старше 61 года, причём в большей степени у мужчин. Как правило, на ранней стадии вычислить заболевание трудно, поскольку оно может сопровождаться такими неочевидными признаками, как боль в ухе или горле и запах изо рта. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина в беседе с "Газетой.ru".

По словам медика, обычно рак ротовой полости начинается с пятнышка, уплотнения или язвочки на языке, дёснах, нёбе или внутренней стороне щеки. Изначально новообразование не вызывает неудобства, но потом оно начинает болеть и кровоточить. Часто эти ранки сравнивают с повреждениями, полученными во время приёма пищи. Однако в последнем случае они заживают в течение недели. В случае сохранения боли, воспаления и кровоточивости по истечении срока необходимо обратиться к врачу, подчеркнула Уланкина. Она уточнила, что болевые ощущения могут не ограничиваться областью ранки.

"Пациенты с новообразованиями в полости рта часто отмечают боль, отдающую в ухо, висок, а иногда и в горло. Если очаг развития онкологического заболевания незаметен для человека, подобный симптом может ввести в заблуждение, а значит, отсрочить необходимую диагностику и лечение. Поэтому при появлении необычной боли или привкуса крови во рту лучше обратиться к специалисту для профосмотра", — объяснила врач.

Появление другого симптома — неприятного запаха изо рта — связано с распадом здоровых тканей и присоединением вторичных инфекций. По словам Уланкиной, это симптом множества нарушений: от неправильной гигиены и зубных патологий до заболеваний желудочно-кишечного тракта. При этом одновременно незаживающая язва и запах изо рта при нормальной гигиене полости рта являются ещё одним тревожным звоночком.